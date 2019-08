Square Enix lässt euch Marvel's Avengers und FFVII-Remake auf Gamescom spielen

Square Enix wird Marvel's Avengers und das Remake von Final Fantasy VII auf der Gamescom präsentieren und Fans reinspielen lassen. Besucher dürfen sich am Stand des Publishers außerdem auf Final Fantasy XIV, Trials of Mana und Kingdom Hearts III freuen. Vor allem die großen Blockbuster dürfen einiges an Aufmerksamkeit nach sich ziehen, da die beiden Titel bislang nur sehr selten öffentlich zu sehen waren. Insgesamt 72 Stationen baut das Studio für euch auf, um ihre Spiele ansprechend zu positionieren. Natürlich wurde aber auch an ein Bühnenprogramm gedacht, dort werden Preise und kleine Unterhaltungsshows zu sehen sein. Ein paar hochkarätige Entwickler sind ebenfalls zu Gast und am 23. August gibt es einen Cosplay-Wettbewerb.

