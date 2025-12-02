Square Enix kündigt ein globales Videospielkonzert namens The Music of Square Enix an.

HQ

Videospielkonzerte sind heutzutage unglaublich beliebt, und in dieser Hinsicht mischt sich Square Enix mit einem neuen Projekt namens The Music of Square Enix - Magic, Memories, and Melodies richtig in das Geschehen ein.

Dies wird ein weltweit tourendes Konzert sein, bei dem Musik aus den Soundtracks von Chrono Trigger, Final Fantasy, Kingdom Hearts, Legend of Mana, NieR, Octopath Traveler und weiteren in einem "spektakulären Multimedia-Erlebnis" aufgeführt wird.

Es wird unter der Leitung der berühmten Dirigenten Arnie Roth und Eric Roth aufgeführt, und die Beschreibung der Show lautet: "Durch weitläufige symphonische Arrangements und atemberaubende hochauflösende Spielvisuals von Square Enix, die über der Bühne projiziert werden, lädt dieses Konzert das Publikum ein, die Geschichten, Emotionen und Abenteuer erneut zu erleben, die Spieler auf der ganzen Welt weiterhin inspirieren."

Die Tour beginnt am 25. April in Tokio und führt dann zu einer Reihe weiterer Städte und Veranstaltungsorte weltweit. Hier können Sie das vollständige Programm der geplanten Termine sehen, aber für alle, die sich über den europäischen Teil der Tour interessieren, finden Sie unten die Daten, Veranstaltungsorte und Städte.

21. Juni 2026 in der OVO Arena Wembley in London, Vereinigtes Königreich



6. Februar 2027 im Zenith Paris La Villette in Paris, Frankreich



7. Februar 2027 im La Halle Tony Garnier in Lyon, Frankreich



Ja, das ist alles. Aber falls du im Mai 2026 oder April 2027 in den Vereinigten Staaten bist oder im April 2026 in Japan, werden weitere Tourdaten angeboten.

