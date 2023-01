Square Enix kündigt Dragon Quest Champions an, einen neuen mobilen Titel in der Serie

Seit der Veröffentlichung von Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, dem letzten Haupteintrag in der langjährigen JRPG-Serie von Square Enix, sind fünf Jahre vergangen. Und obwohl wir wissen, dass das Studio und der Publisher noch am nächsten Hauptteil für PC und Konsole arbeiten, haben wir jetzt Informationen über die jüngste Ankündigung von Dragon Quest Champions (endgültiger Untertitel wird noch bestätigt), einem Spin-off für mobile Geräte, das mit einem einzigartigen Gameplay-Stil von der traditionellen Formel abweicht.

Der Titel, der für iOS und Android verfügbar sein wird, soll Multiplayer im Battle Royale-Stil mit rundenbasierten Kämpfen und der Einbeziehung eines Einzelspielermodus kombinieren. Endgültige Details zur Veröffentlichung werden im Laufe des heutigen Abends um 19:00 Uhr MEZ bekannt gegeben.

In der Zwischenzeit können Sie sich die aktuelle Präsentation von Square Enix (natürlich auf Japanisch) unter dem folgenden Link ansehen und den Twitter-Account des Spiels im Auge behalten, wenn es live geht. Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum für dieses Spiel, aber wir werden nach Updates Ausschau halten, sobald sie verfügbar sind.