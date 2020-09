Square Enix kündigt Demo für Kingdom Hearts: Melody of Memory an

Square Enix wird Spielern, die Kingdom Hearts: Melody of Memory ausprobieren möchten, eine spielbare Demo des Spiels zur Verfügung stellen. Auf der Tokyo Game Show hat das Unternehmen in ihrem eigenen Programm eine entsprechende Testversion auf "Mitte Oktober" datiert. Spieler auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch dürfen sich auf diese Weise einen eigenen Eindruck einholen und mit den Helden Sora, Donald und Goofy im Takt des fantastischen Soundtracks Gefahren bekämpfen. Die Testversion ist selbstverständlich auf allen Plattformen kostenlos erhältlich, verspricht Square Enix.

