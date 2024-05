Square Enix kündigt Abbruchverluste in Höhe von 141 Millionen US-Dollar an, da es sich von HD-Remasters verabschiedet

HQ

Es scheint, als ob Square Enix begonnen hat, eigene Kostensenkungsmaßnahmen zu ergreifen. Dies geschieht nicht in Form von Entlassungen, zumindest noch nicht, wie es scheint, da der japanische Spielegigant stattdessen eine Anpassung seines Entwicklungsansatzes angekündigt hat, die sich von HD-Remasters und Remakes bestehender Titel zu entfernen scheint, eine Bemühung, die dazu führt, dass das Unternehmen Abbruchverluste in Höhe von 141 Millionen US-Dollar verzeichnet.

Dies geht aus einem Bericht über ein Treffen Ende März hervor, über das Bloomberg berichtete (danke, VGC), in dem auch erwähnt wurde, dass eine organisatorische Umstrukturierung vorgenommen wurde, bei der sich das Unternehmen mehr auf die interne Entwicklung und weniger auf die Arbeit externer Studios konzentrieren will, um Gewinne und Qualität zu steigern. Wie bereits zu Beginn des Jahres erwähnt, wird dies mit einem neuen Qualitätssicherungssystem durchgesetzt, das es Square Enix ermöglicht, zu bestimmen, ob ein Spiel in einem früheren Entwicklungsstadium erfolgreich sein wird.

Obwohl die Absage von Spielen nicht ausdrücklich erwähnt wurde, scheint diese Ankündigung und Formulierung darauf hinzudeuten, dass einige Projekte aus der Konserve genommen oder erheblich angepasst wurden, um der neuen Denkweise von Square gerecht zu werden.