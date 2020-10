Square Enix kombiniert Final Fantasy VII und Final Fantasy VIII in einem Paket für Switch und PS4

Fans von klassischen JRPGs werden Ende des Jahres eine kleine Überraschung von Square Enix erhalten. Der Publisher teilte uns letzte Woche mit, dass Final Fantasy VII und Final Fantasy VIII: Remastered für Nintendo Switch und Playstation 4 in einem Software-Bundle vereinigt werden. Der Preis für die physische PS4-Version ist nicht bekannt, doch auf der Switch kostet das Doppelpack digital 40 Euro (wer die beiden Titel einzeln im eShop kauft, spart also drei Euro). Beide Versionen werden ab dem 4. Dezember in den Handel kommen und bringen einige Quality-of-Live-Verbesserungen mit sich.

Beispielsweise könnt ihr beide Titel in dreifacher Geschwindigkeit spielen, was bei JRPGs nach anfänglicher Eingewöhnung meist eine gute Idee ist. Außerdem gibt es die Option Zufallskämpfe gänzlich auszuschalten (was ihr allerdings nur ab und zu machen solltet), falls ihr euch der taktischen Herausforderung nicht stellen möchtet oder eine Verschnaufpause braucht.