Square Enix hat lose Rahmenhandlung für Final Fantasy X-3 erarbeitet, Umsetzung ungewiss

Abgesehen von der Neuauflage der ersten sechs Final-Fantasy-Hauptspiele erweitert Square Enix nebenbei das MMO FFXIV (Ende des Jahres erwarten die Fans die Endwalker-Erweiterung). Unter den Hauptablegern nehmen Final Fantasy XVI sowie der zweite Teil vom Remake des siebten Spiels viel Aufmerksamkeit in Anspruch. Wenn all diese Projekte eines Tages fertiggestellt und veröffentlicht sein sollten, könnte das Studio vielleicht noch einmal zu Final Fantasy X zurückkehren.

Kazushige Nojima (Szenario Writer), Motomu Toriyama (Game Director) und der Charakter-Designer Tetsuya Nomura (heute vorrangig als Producer tätig) schlossen im Gespräch mit der Famitsu die Idee nicht aus, die Geschichte von Final Fantasy X in Zukunft noch einmal weiter zu verfolgen. Im Interview verriet Nomura, dass ein grober Handlungsverlauf von FFX-3 von Nojima bereits verfasst worden sei. Das Material setze an die Ereignisse der Novelle Final Fantasy X-2.5 sowie an das Hörspiel Final Fantasy X -Will- an, reiche darüber jedoch hinaus.

Obwohl das Konzept noch nicht final beschlossen sei, betont Toriyama, dass "die Wahrscheinlichkeit, FFX-3 zu machen, nicht gleich null ist. [Allerdings] müssen wir zuerst FF7:R fertigstellen, ehe andere Dinge berücksichtigt werden können". Eine Bestätigung ist diese Aussage also noch nicht, doch Square Enix hat in der Vergangenheit bereits verrücktere Dinge unternommen. Sonderlich weit oben auf der Prioritätenliste scheint das Vorhaben momentan aber wohl nicht zu stehen.

Quelle: Übersetzerin Aitaikimochi, Ryokutya2089.