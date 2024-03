Square Enix hat ein echtes Queen's Blood-Set erstellt, um das Final Fantasy VII: Rebirth -Minispiel zu testen

HQ

Jeder, der Final Fantasy VII: Rebirth seit seiner Veröffentlichung am 29. Februar durchgearbeitet hat, wird das neue Karten-Minispiel kennen, das im Titel enthalten war. Das Spiel, das als Queen's Blood bekannt ist, verlangt von den Spielern, Karten unterschiedlicher Stärke und schachähnliche Bauern zu verwenden, um einen Gegner zu besiegen, indem sie mehr Punkte erzielen als sie selbst, und wenn das kompliziert klingt, machen Sie sich keine Sorgen! Wir haben einen Leitfaden, der Ihnen auf Ihrem Weg zur Eroberung des Modus hilft.

Aber wie sind Square Enix vorgegangen, um dieses Minispiel auszuhecken und sicherzustellen, dass es in der Praxis tatsächlich funktioniert? Wie Kotaku berichtet, hat das Entwicklerteam tatsächlich einen vollständigen Satz von Queen's Blood in 3D gedruckt, um das Spiel in einem physischen Raum zu testen. Es enthält die schlossartige Kulisse, das Schachbrett, die verschiedenen Spielfiguren und ein paar Kartendecks und sogar die beiden Statuen, die auf beiden Seiten des Spielbretts stehen.

Game Director Naoki Hamaguchi sagte: "Auch unter den Entwicklern gab es viel Liebe für Queen's Blood, und gegen Ende der Entwicklung, als die Arbeitsbelastung für einige Mitglieder geringer wurde, benutzten sie einen 3D-Drucker, um ein echtes Spielbrett zu erstellen."

Hamaguchi merkte auch an, dass Queen's Blood nicht nur von dem Minispiel-Team entwickelt wurde, das an Rebirth arbeitete, sondern eine gemeinsame Anstrengung zwischen ihnen und dem Level-Team, das dazu beigetragen hat, dem Spiel ein narratives Element hinzuzufügen und wie es in die Welt passt.

Nun, wenn Sie sich einfach an die Arbeit machen könnten, um dieses physische Set in Serie zu produzieren, wären wir Ihnen sehr dankbar!