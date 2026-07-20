Square Enix feiert das 25-jährige Jubiläum von Final Fantasy X

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Gestern jährte sich Final Fantasy X zum 25. Jahr, einem Spiel, das nach wie vor eines der beliebtesten Titel der Serie ist, aber auch oft als Ausgangspunkt für modernere Final Fantasy-Abenteuer gilt (was laut einigen sowohl gut als auch schlecht ist).

Natürlich wollte Square Enix diesen Anlass nicht verpassen, also haben sie ein Tribut-Video zu Final Fantasy X veröffentlicht, das ihr euch unten ansehen könnt. Wenn Sie sich inspiriert fühlen, Tidus' Abenteuer in Spira noch einmal durchzuspielen, möchten wir Sie daran erinnern, dass Final Fantasy X/X-2 HD Remaster auf allen großen Plattformen verfügbar ist, darunter PC, PlayStation, Switch und Xbox.