Square Enix: "Es ist wahrscheinlich an der Zeit, dass wir ein neues machen" Final Fantasy Tactics

Fans haben seit der Veröffentlichung von Final Fantasy Tactics A2 vor fast 20 Jahren nach einem neuen Abenteuer in der Final Fantasy Tactics -Serie gefragt. Doch bisher ist nichts passiert, wurde angekündigt oder auch nur angeteasert. Bis jetzt.

In einem Interview mit The Gamer sagt der Produzent von Final Fantasy XIV und Final Fantasy XVI Naoki Yoshida unerwartet, dass er Final Fantasy Tactics wirklich mag und viele Veteranen aus den vorherigen Spielen in seinem Team hat, während er gleichzeitig hinzufügt, dass Square Enix eine Neuinstallation durchführen sollte:

"Wir haben viele unserer Mitarbeiter, die an früheren Spielen wie Final Fantasy Tactics oder Final Fantasy 12 gearbeitet haben, also wirst du viel von diesem [Taktik]-Gefühl haben, weil viele der gleichen Leute im Team sind... Wir freuen uns sehr, dass ihr das vorschlägt, denn wir sind alle Fans, aber wenn wir das machen würden, würden wir nicht die gleiche Geschichte machen wollen, die sich als eine andere Geschichte herausstellt.

Aber die Serie eignet sich gut für diese Art des Geschichtenerzählens, und wir lieben auch Tactics. Es ist wahrscheinlich an der Zeit, dass wir ein neues machen."

Das ist zwar sicherlich keine Bestätigung für irgendetwas, aber es ist definitiv ein Zeichen dafür, dass Square Enix wieder an dem Franchise interessiert ist. Drücken wir die Daumen.