Square Enix ersetzt seinen Präsidenten Yosuke Matsuda

Square Enix hat angekündigt, dass es plant, seinen derzeitigen Präsidenten Yosuke Matsuda durch den relativen Neuling im Unternehmen Takashi Kiryu zu ersetzen.

Dieser Schritt steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre und wurde erst in einer kürzlich veröffentlichten Aktionärsmitteilung dargelegt. Wenn die Ablösung erfolgt, wird dies in der zweiten Hälfte dieses Jahres nach der Hauptversammlung im Juni geschehen.

Matsuda übernahm ursprünglich im Jahr 2013, aber in den letzten Jahren hat er aufgrund seines Vorstoßes in Richtung Blockchain-Spiele und seines Interesses an NFTs viel Kritik auf sich gezogen. Aber selbst wenn Matsuda geht, scheint das NFT-Interesse bei Square Enix nicht nachzulassen.

"Die vorgeschlagene Änderung zielt darauf ab, das Managementteam mit dem Ziel umzugestalten, sich ständig weiterentwickelnde technologische Innovationen zu übernehmen und die Kreativität der Unternehmensgruppe zu maximieren, um ihren Kunden auf der ganzen Welt noch mehr Unterhaltung zu bieten", heißt es in der Mitteilung an die Aktionäre.