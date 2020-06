Square Enix engagiert Talente hinter Devil May Cry und Dragon's Dogma für neues AAA-Rollenspiel

Sobald einige der Talente hinter Erfolgsspielen wie Devil May Cry 5 und Dragon's Dogma an einer Produktion beteiligt sind, spitzen die Capcom-Fans wahrscheinlich die Ohren, doch in diesem Fall gehört das Projekt nicht Capcom, sondern Square Enix. Ryota Suzuki, der zuvor Designer bei Devil May Cry 5 (und davor als Lead Game Designer bei Dragon's Dogma) war, erklärte in einem Interview mit Siliconera, dass er jetzt bei Square Enix an einem "AAA-Action-RPG" arbeite. Viel zu diesem Projekt wollte er nicht mitteilen, doch er wählte Square Enix wohl als Partner aus, weil diese seit einigen Jahren ebenfalls actionreichere Spiele machen wollen. Übrigens seien mehrere Kollegen Suzukis Beispiel gefolgt, heißt es im Artikel.