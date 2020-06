Square Enix designt Project Athia exklusiv für PS5

Project Athia war eines der vielen Spiele, die Sony am Abend für ihre nächste Konsolengeneration vorgestellt hat. Square Enix wird auf Basis ihrer Luminous-Engine dieses Spiel veröffentlichen, das "exklusiv für Playstation 5 designt" wurde. Ob der Titel wirklich exklusiv ist, ist nicht sicher. Im Trailer sehen wir eine mysteriöse Protagonistin in einem fremden Land mit bedrohlichen, leuchtenden Wölfen und einem wütenden Drachen. Parkours-Elemente scheint es ebenfalls zu geben und eine Welt, in der die Natur noch eine wichtige Rolle spielt.

