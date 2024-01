Square Enix-Chef: Wir beabsichtigen, KI aggressiv auf unsere Content-Entwicklung anzuwenden

HQ

Künstliche Intelligenz ist die Zukunft. Das sagt der neu ernannte Chef von Square Enix, Takashi Kiryu, in seinem Neujahrsbrief an die Mitarbeiter, in dem er erklärt, wie sie im Jahr 2024 so viel KI wie möglich anwenden und nutzen wollen. Er erwähnte auch Zusammenarbeit und Effizienz als zwei kritische Punkte für Square Enix im kommenden Jahr.

In dem Brief an die Mitarbeiter sagte Kiryu:

"Ich glaube, dass generative KI das Potenzial hat, nicht nur das, was wir erschaffen, neu zu gestalten, sondern auch die Prozesse, mit denen wir erschaffen, einschließlich der Programmierung, grundlegend zu verändern."

Er fuhr fort: "Wir beabsichtigen auch, KI und andere Spitzentechnologien sowohl bei der Entwicklung von Inhalten als auch bei unseren Publishing-Funktionen aggressiv anzuwenden. Kurzfristig wird es unser Ziel sein, unsere Entwicklungsproduktivität zu steigern und unsere Marketingbemühungen zu verfeinern. Längerfristig hoffen wir, diese Technologien nutzen zu können, um neue Formen von Inhalten für die Verbraucher zu schaffen, da wir glauben, dass technologische Innovationen Geschäftschancen bieten."

