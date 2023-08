Square Enix bringt Final Fantasy XIV Whiskey auf den Markt

HQ

Square Enix ist kein Unbekannter, wenn es um verschiedene Kollaborationen für Final Fantasy geht, und mit dem bevorstehenden zehnjährigen Jubiläum von Final Fantasy XIV: A Realm Reborn ist es Zeit für eine weitere. Und dieses Mal ist es etwas unerwarteter.

Es stellt sich heraus, dass Square Enix und die Nagahama Distillery nicht weniger als drei Whiskeysorten auf den Markt bringen, die auf den Final Fantasy XIV-Regionen Ul'dah, Gridania und Limsa Lominsa basieren. Sie kosten 8.800 Yen (55 € / 47 £) und wie zu erwarten, werden wir sie wahrscheinlich nie außerhalb Japans sehen.

Sieh sie dir im Tweet unten an. Wir gehen davon aus, dass diese das Potenzial haben, Sammlerstücke zu werden, also holen Sie sich eine, wenn Sie können (der Online-Verkauf beginnt am 28. September).