Square Enix bringt eine Reihe von Final Fantasy XIV Whiskey auf den Markt

Vor einigen Jahren starteten Nagahama Distillery und Square Enix eine Kollaboration von Final Fantasy Whisky, um das zehnjährige Jubiläum von Final Fantasy XIV: A Realm Reborn zu feiern - lange Zeit nur Final Fantasy XIV genannt. Und das scheint gelungen zu sein, denn jetzt wird bekannt gegeben (via Siliconera), dass die Zusammenarbeit mit zwei neuen Optionen fortgesetzt wird.

Nagahama Distillery schreibt, dass sie zwei Whiskey-Optionen auf den Markt bringen, die auf Divine Light Hydaelin und Eternal Darkness Zodiark basieren. Die Hydaelin-Variante wird in Großbritannien aus Getreide und Malz hergestellt, während der etwas dunklere Zodiark nur aus Malz besteht und eine Koproduktion zwischen Japan und Großbritannien ist.

Im Westen wird es wahrscheinlich schwierig sein, sie zu bekommen, aber in Japan wird eine Flasche für 8.000 Yen (ca. 42 £/50 €) im Einzelhandel erhältlich sein, wenn sie am 13. Mai in den Handel kommt.