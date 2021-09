Square Enix bittet um Vermeidung von Spoilern für Life is Strange: True Colors

HQ

Am Freitag erscheinen einige spannende Spiele, darunter auch das neue Life is Strange: True Colors. Deck Nine Games hat Influencern und der Presse Zugang zum neuen Adventure gewährt und wahrscheinlich wird die eine oder der andere VorbestellerIn in den nächsten Tagen eine eigene Kopie vom Spiel bekommen.

Weil die Ableger der Reihe einen großen Handlungsfokus aufweisen, bittet der Publisher Square Enix die Fans nun noch einmal gesondert darum, Spoiler wenn möglich zu vermeiden oder zumindest entsprechend zu markieren. Auf Twitter wird beispielsweise empfohlen, den offiziellen Hashtag "#SecretsOfHaven" zu nutzen, den Fans einfach stummschalten und somit ignorieren können.

Streamer können übrigens ihren Twitch-Chat in die Entscheidungsfindung miteinfließen lassen, sofern sie das wünschen. Square Enix bietet eine entsprechende Integration an, um die Zuschauer und Zuschauerinnen direkt oder indirekt abstimmen zu lassen. Der Content Creator legt fest, ob der Chat die Führung eigenständig übernimmt oder lediglich eine Empfehlung ausspricht. Auf diese Weise können beide Parteien Life is Strange: True Colors gemeinsam erleben.