Square Enix bewirbt Nier Replicant als wohltuende Alltagssimulation

You're watching Werben

In Vorbereitung auf die Veröffentlichung von Nier Replicant ver.1.22474487139 hat Square Enix heute ebenfalls einen kleinen Aprilscherz vorbereitet. Die Japaner verkaufen ihr neues Rollenspiel in einem Video als gemächliche Alltagssimulation, in der ihr euch nett mit euren Nachbarn unterhaltet, ab und zu angelt, gemütlich verschiedene Tiere schmust und natürlich euren grünen Daumen unter Beweis stellt. All das sind tatsächlich Elemente vom originalen Nier, allerdings spielen sie so gut wie keine Rolle. Einen umfangreicheren Eindruck vom neuen Remaster, konnten wir euch diese Woche in unserer Vorschau anbieten.