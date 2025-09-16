Square Enix bestätigt, dass Dragon Quest VII Reimagined kein Upgrade-Pack haben wird und auf einer Game Key Card auf Switch 2 erscheinen wird

HQ

Wenn du eine Dragon Quest auf einer Plattform startest, musst du sie auf derselben Plattform beenden. Oder zumindest auf der gleichen Version des Spiels. Square Enix hat diese seltsame Haltung erneut bestätigt, indem es verschiedene, inkompatible Versionen seiner Dragon Quest-Franchise-Veröffentlichungen vorbereiten muss. Das gilt nicht für PC, PS5 oder Xbox, aber auf Nintendo Switch-Konsolen sieht es anders aus.

Dragon Quest VII Reimagined wird separate Versionen für Switch 1 und Switch 2 haben, und es wird nicht möglich sein, die Version von Switch 1 auf das neuere System zu aktualisieren. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Falle der physischen Version von Dragon Quest VII Reimagined auf Nintendo Switch 2 bereits bestätigt (danke, RPG-Website), dass es sich um eine der berüchtigten Game Key Cards handeln wird, ein Format, das Spielern (insbesondere denen in Japan, die Nintendo konsultiert hat) nicht gerade Spaß macht.

Sind Sie sich vor diesem Hintergrund über die Wahl Ihrer Plattform im Klaren, wenn Dragon Quest VII Reimagined eintrifft? Denken Sie daran, dass das Spiel am 5. Februar 2026 weltweit veröffentlicht wird.