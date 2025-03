Square Enix bereitet sich darauf vor, das 25-jährige Jubiläum von Final Fantasy IX zu feiern

HQ

Es wird schon lange gemunkelt, dass Square Enix an einem Remake von Final Fantasy IX arbeitet, einem Titel, der sogar im riesigen Nvidia-Leak aus dem Jahr 2021 enthalten war, der sich seitdem Punkt für Punkt als weitgehend richtig erwiesen hat. Wird es also ein Remake geben?

Wir wissen es nicht, aber wir können sagen, dass Square Enix sich zumindest darauf vorbereitet, das 25-jährige Jubiläum des Spiels am 7. Juli zu feiern (das Spiel wurde am 7. Juli 2000 veröffentlicht). As noticed by ‪Nova Crystallis on Bluesky, they have now launched an Anniversary page for the game, which at the moment contains a lot of stuff like statuettes, plushies, and a necklace.

Das bedeutet nicht, dass wir uns auf eine Ankündigung freuen können, aber für uns alle, die auf ein Remake hoffen, ist es ein gutes Zeichen, dass Square Enix das 25-jährige Jubiläum von Final Fantasy IX für feiernswert hält.