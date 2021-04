Square Enix bereitet Informationen zur E3 2021 vor

You're watching Werben

Videospiel-Giganten wie Capcom, Microsoft, Nintendo, Take-Two Interactive, Ubisoft und Warner Bros. haben bereits im Vorfeld bestätigt, dass sie im Juni im Rahmen der E3 Neuigkeiten aus der Welt der Spiele aufbereiten werden. Der Geschäftsführer von Square Enix, Yosuke Matsuda, bestätigt im Interview mit Nikkei nun ebenfalls eine entsprechende Bereitschaft seiner Firma:

"Outriders, das zuvor verzögert wurde, wurde am 1. April 2021 veröffentlicht, gefolgt von Nier Replicant ver.1.22474487139 am [23.] April. Dann gibt es Final Fantasy VII: Remake Intergrade, das im Juni erscheinen wird. Für unsere Aufstellung, die über [diesen Zeitpunkt] hinausgeht, werden wir in Zukunft weitere Ankündigungen treffen, auch auf der E3 im Juni. Bitte freut euch darauf."

Die diesjährige E3 findet zwischen dem 12. und dem 15. Juni als digitale Veranstaltung statt. Wir begleiten die Messe natürlich in einem entsprechenden Rahmen für euch.

Quelle und danke für die Übersetzung: Gematsu.