Square Enix bereitet Expansion von Gunslinger Stratos World vor

Nur wenige Tage vor seinem Abschied von Square Enix gab der ehemalige Produzent Nobuki Kadoi bekannt, dass die Third-Person-Actionspielserie Gunslinger Stratos, die bisher lediglich in Japan erhältlich war, weltweit auf PCs und Konsolen erscheinen soll. Seine letzten offiziellen Worte in seiner Position waren, dass die Ankündigung kurz nach dem neuen Jahr erfolgen würde, doch bisher ist das nicht eingetreten.

Nun haben wir jedoch einen Namen registriert, der dem Projekt zugehörig scheint: Gunslinger Stratos World. Dieser Titel stammt aus einer Markenregistrierung, die Square Enix in Europa vorgenommen hat. Der Publisher plant also tatsächlich eine weltweite Veröffentlichung für aktuelle Plattformen. Wann wir mehr über das Spiel erfahren, ist noch nicht bekannt. In Japan ist die Marke deutlich beliebter, es gibt sogar eine Zeichentrickserie. Grobe Gameplay-Eindrücke bekommt ihr hier.