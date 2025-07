Square Enix behauptete, an einem Remake von Dragon Quest VII zu arbeiten

HQ

Square Enix hat in letzter Zeit einen ordentlichen Erfolg erzielt, indem es seine Dragon Quest -Titel neu aufgelegt hat, darunter Dragon Quest III HD-2D Remake letztes Jahr und Dragon Quest I & II HD-2D Remake diesen Oktober. Aber was kommt als nächstes, wenn diese erledigt sind?

Einem Bericht von MP1st zufolge wird der japanische Publisher weiterhin Dragon Quest Spiele neu auflegen, aber er wird dies tun, indem er ein paar Titel voraus springt und an seiner Strategie festhält (wenn auch eine, die erzählerisch für die Erdrick Trilogy Sinn macht), Spiele aus der numerischen Reihenfolge neu zu gestalten.

Der Bericht behauptet, dass Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past als nächstes auf dem Block stehen wird und dass es auch schon 2026 erscheinen könnte. Der Bericht gibt ein Veröffentlichungsfenster an, das entweder das letzte Quartal des Geschäftsjahres 2026 oder die frühen Phasen des Geschäftsjahres 2027 umfasst, was im Wesentlichen bedeutet, dass es sich um einen Zeitraum zwischen Anfang 2026 und irgendwann im Sommer handelt. Zugegeben, dies wäre eine Änderung der typischen Strategie von Square Enix, Dragon Quest -Remakes im Herbst zu veröffentlichen.

Ansonsten wird das Ausmaß des Remakes nicht erwähnt, aber der Bericht bestätigt, dass "Square Enix die [Remake]-Terminologie in der Regel für Projekte reserviert, die signifikante Änderungen beinhalten - sei es in Bezug auf Grafik, Gameplay oder Struktur - und nicht für 1:1-Portierungen mit visuellem Feinschliff."

Hättet ihr Interesse an einem Dragon Quest VII Remake?