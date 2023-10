Square Enix beendet ein jahrzehntelanges Ausspracheproblem

HQ

Obwohl es sicherlich nicht der stärkste war, besteht kein Zweifel, dass Cait Sith einer der lustigsten Charaktere von Final Fantasy VII war. Aber seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 1997 haben die Fans darüber debattiert, wie der Name ausgesprochen werden sollte.

Wir haben so ziemlich alles gehört, von "Kate Sith" über "Ket Shee", "Kite Sith" bis hin zu "Kie Shee". Es gibt sogar einige, die meinen, es müsste "Ka-ching" sein. Also, welches ist es? Als Vorbereitung auf Final Fantasy VII: Rebirth hat Square Enix nun verraten, wie sein Name im Spiel ausgesprochen wird, und es stellt sich heraus, dass wir uns an "Kate Sihth" gewöhnen sollten.

Wir gehen davon aus, dass einige Leute, die es jahrzehntelang falsch gesagt haben, bei ihrer Meinung bleiben und behaupten werden, dass Square Enix nicht weiß, wie ihre eigenen Charaktere heißen, aber für den Rest von uns sollte es die Diskussion beenden.

Hast du es von Anfang an richtig gemacht?