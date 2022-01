Square Enix bedankt sich bei den Fans für 25 Jahre Unterstützung von Final Fantasy VII

HQ

Square Enix feiert heute den 25. Geburtstag von Final Fantasy VII und aus diesem Grund haben die beiden leitenden Entwickler Yoshinori Kitase und Tetsuya Nomura einige Gedanken zum Spiel mit ihren Fans geteilt.

Kitase, der als Game Director für das originale FF7 verantwortlich war und beim jüngsten Remake die Rolle des Produzenten einnimmt, habe erst kürzlich realisiert, wie alt der Titel inzwischen ist. Der Entwickler beschreibt, dass sich der siebte Hauptteil im Vergleich zu anderen Ablegern etwas moderner anfühle, obwohl es mittlerweile zu den "Anfängen der Serie" gehört. Kitase bedankt sich bei den Fans für die anhaltende Unterstützung und er hebt anschließend hervor, dass Final Fantasy VII letztes Jahr in Japan zum drittbesten Spiel aller Zeiten gekürt wurde. Abschließend leitet der Manager auf die aktuellen Produktionen über, die in der Welt von Midgar angesiedelt sind. Fans dürfen in der Zukunft "noch mehr spannende Entwicklungen" erwarten, schreibt Kitase.

Nomura begleitet Square Enix ebenfalls seit vielen Jahren, in erster Linie als Charakter-Designer. Der Manager ist momentan der Creative Director der Final-Fantasy-VII-Remake-Spiele und er freut sich darüber, dass mit der Zeit viele neue Spieler auf die Reihe aufmerksam geworden sind. Weil es in letzter Zeit so viele Projekte gibt, die an die Welt, die Charaktere oder den Ereignisse von FF7 anknüpfen, betrachtet er den 25. Geburtstag des Spiels lediglich als weitere Station in der fortlaufenden Geschichte des Rollenspiels.

Final Fantasy VII erschien in Japan im Januar 1997 auf der Playstation 1. Europäer mussten zehn Monate länger auf das Game warten, ehe es vollständig lokalisiert wurde.