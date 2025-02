Square Enix arbeitet immer noch "hart" an Dragon Quest XII: The Flames of Fate

HQ

Seit der Ankündigung vor ein paar Jahren haben wir nur ein paar wichtige Updates zu Dragon Quest XII: The Flames of Fate erhalten. Diese Seltenheit an Informationen über den Titel mag einige von Ihnen beunruhigen, aber der Schöpfer der Serie, Yuji Horii, trat kürzlich in einer Radiosendung auf, um diese Bedenken auszuräumen.

In der Radiosendung KosoKoso Hoso Kyoko am Wochenende (wie von Automaton berichtet) sprach Horii kurz über Dragon Quest XII, worin er hinzufügte, dass das Team immer noch "hart" an dem Spiel arbeitet und dass wir erwarten sollten, dass nach und nach mehr Informationen darüber durchsickern.

Horii ging sogar so weit, sich für den Mangel an Neuigkeiten und Updates zum Spiel zu entschuldigen und bekräftigte, dass noch nie etwas so Schlimmes passiert ist, wie dass es abgesagt wurde.

Das ist die längste Zeit, die wir auf einen brandneuen Teil der Dragon Quest -Serie warten mussten, da wir normalerweise im Laufe der Jahre drei bis fünf Jahre auf das nächste große nummerierte Projekt warten mussten. Zugegeben, diese Wartezeit ist länger geworden, weil die Spieleentwicklung länger gedauert hat, aber wenn man bedenkt, dass Dragon Quest XI im Jahr 2017 debütierte, nähert es sich jetzt einer Wartezeit von acht Jahren, wenn man bedenkt, dass Dragon Quest XII bereits 2021 angekündigt wurde.