Square Enix arbeitet an Grafik-/Performance-Modi für Life is Strange: True Colors

Besitzer aktueller Konsolen-Hardware dürfen sich darüber freuen, dass Deck Nine Games Life is Strange: True Colors am 6. Oktober mit einem neuen Update versehen wird. Der Titel soll an diesem Tag zwei Darstellungsmodi erhalten, die es euch ermöglichen, das Abenteuer auf PS5 und Xbox Series X entweder mit einer "hohen Auflösung" oder mit einer "hohen Bildrate" von bis zu 60 fps zu spielen. Darüber hinaus sollen bis dahin bestehende Grafik- und Performance-Probleme auf dem PC behoben werden.

Quelle: Square Enix.