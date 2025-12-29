Squadron 42 ist inhaltlich abgeschlossen, bekommt Star Citizen überraschenden experimentellen VR-Modus

HQ

Obwohl es viele Memes darüber gibt, dass Star Citizen in der ewigen Alpha ist und Squadron 42 überhaupt nie veröffentlicht wird, arbeitet Cloud Imperium Games intensiv an beiden Spielen und hat dieses Jahr erhebliche Fortschritte gemacht. In einem Brief an die Fans vom Gründer und CEO von Cloud Imperium, Chris Roberts, erhielten wir eine Zusammenfassung aller Arbeiten an der Science-Fiction-Welt von Star Citizen im Jahr 2025.

Das Hauptspiel selbst, Star Citizen, erhielt in Alpha 4.5 einen experimentellen VR-Modus als "Weihnachtsüberraschung" für die Fans. "Was als Herzensprojekt begann, hat schnell die Aufmerksamkeit der Menschen erregt, und die Resonanz derjenigen, die es ausprobiert haben, ist wirklich aufregend." schrieb Roberts. "Ich habe schon lange geglaubt, dass Star Citizen eine natürliche Ergänzung für VR ist, weil wir unsere Welten so gestalten. Wir machen fast alles physisch und halten die Ich- und Third-Person-Ansichten in einem gemeinsamen Universum konsistent. Dieser Ansatz erfordert mehr Aufwand, lässt das Erlebnis aber geerdet und realistisch wirken und hebt den Wert dieser Designentscheidungen auf eine Weise hervor, wie es nur wenige andere Technologien können."

Dieser VR-Modus soll neben den üblichen Spielweisen von Star Citizen verbessert werden, während die Entwicklung weitergeht. Bezüglich des stärker erzählerisch fokussierten Spin-offs Squadron 42 schreibt Roberts, dass das Spiel inhaltlich abgeschlossen ist und die Entwickler von Cloud Imperium es gerade durchspielen.

"Squadron 42 ist ein großes Spiel, über vierzig Stunden lang, und es wird immer deutlicher, wie besonders es sein wird, sobald die restlichen Feinschliffe, Optimierungen und Bugbehebungen abgeschlossen sind," sagt Roberts. "Ein großer Teil dessen, was das möglich macht, ist die Technologie, die wir über viele Jahre bei CIG entwickelt haben. Die Möglichkeit, nahtlos zu Fuß in ein Fahrzeug zu wechseln, in das man fliegen und sich bewegen kann, zu einem Planeten oder durch Sternensysteme hinweg – und das alles ohne Ladebildschirme, schafft ein Maß an Immersion, das sehr schwer nachzuahmen ist."

Selbst wenn der Inhalt auf Squadron 42 fertig ist, könnte es noch Jahre dauern, bis wir das Spiel in der Hand haben. Die Perfektion eines so großen Projekts kann lange dauern, also halten Sie vielleicht nicht den Atem an auf eine bevorstehende Veröffentlichung. Es sieht so aus, als würde Star Citizen auch in absehbarer Zeit in Alpha bleiben.