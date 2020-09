Squad verlässt Early Access nach fünfjähriger Dienstzeit

Squad ist ein Militär-Shooter der Waffenhandhabung und Realismus in den Fokus nimmt. Der Entwickler Offworld Industries arbeitet schon fast ein halbes Jahrzehnt aktiv an dem Spiel, das große Anstrengungen unternommen hat, um ein plausibles Schlachtfeld zu schaffen, auf dem unsere Entscheidungen wichtig sind. Das Spiel bietet weitläufige Schlachtfelder, die auf realen Orten basieren, eine Vielzahl von Fahrzeugen und sieben Fraktionen.

Das 1.0-Update wurde diese Woche veröffentlicht, der Titel steckt also nicht länger im Early Access fest. Die neue Spielversion beinhaltet Mod-Unterstützung, sowie eine neue Karte in Falludscha (Irak) sowie die Fraktion Middle-Eastern Alliance. Ob sich das Warten gelohnt hat? Wir laden uns das fertige Spiel gerade herunter und werden euch zu gegebener Zeit darüber informieren. In der Zwischenzeit gibt es einen neuen Trailer für Squad: