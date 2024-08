Spyro the Dragon ist möglicherweise als spielbarer Charakter im abgesagten Crash Bandicoot 5 aufgetaucht

HQ

Für viele sind die Crash Bandicoot-Spiele ein Synonym für PlayStation, seit Sony in den Konsolenmarkt eingestiegen ist. Und nach der Veröffentlichung von Crash Bandicoot 4: It's About Time für PS4 im Jahr 2020 begann ein kleines Entwicklerteam bei Toys for Bob mit der Gestaltung eines fünften Teils der Serie. Leider wurde dieses Projekt, wie wir heute alle wissen, von Activision Blizzard abgesagt.

Aber jetzt haben wir einen Einblick in das, woran sie damals gearbeitet haben. Der Youtube-Kanal DidYouKnowGaming hat ein Video geteilt, das die Entwicklung von Crash 5 dokumentiert, in dem unter anderem Spyro the Dragon als zweiter spielbarer Charakter enthalten sein sollte.

Die Handlung beinhaltet, dass die beiden zusammenarbeiten, um eine interdimensionale Bedrohung zu verhindern, bei der einige der bekanntesten Bösewichte aus beiden Spielserien zurückkehren würden.

Aber all diese Pläne wurden durch die schlechte Resonanz von Crash Bandicoot 4 zunichte gemacht. Anscheinend reichten die vermutlich verkauften 5 Millionen Einheiten nicht aus, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen.

Wir sind etwas traurig, dass das Duo wieder zusammenkommt, aber zumindest wissen wir, dass wir Spyro in Zukunft wiedersehen könnten, denn nach der Trennung von Toys for Bob von Activision/Microsoft hatten sich die beiden Unternehmen darauf geeinigt, das nächste Spiel des Studios, vermutlich Spyro 4, zu veröffentlichen.

Was hältst du von der Handlung und dem Hauptdarstellerpaar, das wir aus dem aufgegebenen Crash Bandicoot 5 nie sehen werden?