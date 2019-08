Spyro Reignited Trilogy feuert nächste Woche auf PC und Switch

Spyro Reignited Trilogy ist seit fast einem Jahr auf PS4 und Xbox One erhältlich und konnte dort viele Fans des magischen Drachens von sich überzeugen. Auf PC und der Nintendo Switch soll das Spiel ebenfalls erscheinen, doch bislang kannten wir das genaue Erscheinungsdatum nicht. Toys for Bob und Activision konnten nun jedoch bestätigen, dass die Spyro Reignited Trilogy am 3. September - mit anderen Worten nächste Woche Dienstag - im modernen HD-Format veröffentlicht wird. Unsere Kritik zum Spiel findet ihr an dieser Stelle.

