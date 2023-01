Spyro Könnte 2023 eine große Rückkehr machen

Spyro könnte 2023 zurückkehren, da er in der Ecke eines Twitter-Posts des Entwicklers der Spyro: Reignited Trilogy Toys for Bob aufgetaucht ist. Selbst ein so kleiner Auftritt hat die Hoffnungen der Fans mit Ideen für ein neues Spiel in Flammen gesetzt.

Es wäre nicht zu weit hergeholt, Spyro 2023 ein Comeback zu sehen, da sein erster Auftritt 1998 war und er in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert.

Wie jedoch online erwähnt, arbeitet Toys for Bob derzeit an Crash Team Rumble, was bedeutet, dass sie möglicherweise nicht in der Lage sind, vor Ablauf des Jahres einen weiteren Titel zu produzieren, und Spyro könnte nur in einem Cameo-Auftritt in ihrem neuesten Spiel zurückkehren.

Dennoch wäre es unglaublich zu sehen, wie einer der bekanntesten Drachen des Gamings nach einer so langen Pause seit einem neuen Spiel zurückkehrt. Spyro könnte auch zurückkommen, wenn die Gerüchte über die Skylanders-Rückkehr ebenfalls stattfinden, also bleibt dran für weitere Neuigkeiten zu beiden.