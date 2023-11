Spyro kommt zu Crash Team Rumble

HQ

Während Crash Team Rumble die Mehrheit der Spieler seit seinem Debüt Anfang des Jahres nicht gerade umgehauen hat, sehen wir jetzt einen Hauptgrund, zurückzukehren oder das Spiel später in diesem Jahr auszuprobieren.

Denn für die dritte Staffel des Spiels wird Spyro the Dragon ankommen. Uns wird nicht genau gesagt, was diese Spyro-Crossover-Saison beinhalten wird, aber wir wissen, dass sie am 7. Dezember debütieren wird, was bedeutet, dass es wahrscheinlich auch eine sehr hohe Chance gibt, dass wir während der The Game Awards einen Trailer für die Saison bekommen werden.

Bis auf Weiteres könnt ihr euch unten die wichtigsten Grafiken für die kommende Saison ansehen.