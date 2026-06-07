Spyro: A Realm Beyond angekündigt auf der Xbox Games Showcase, startet im Frühjahr 2027

Während die Zukunft der Xbox Games Showcases vielleicht nur Titel und kommende Projekte für Xbox-Geräte und damit auch für den PC enthalten wird, hat die diesjährige Veranstaltung dennoch eine breite Palette von Multiplattform-Titeln enthalten, darunter das nächste Projekt des Entwicklers Toys for Bob.

Nach der Abspaltung von Activision im Jahr 2024 und der Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit als Entwickler wurde das Studio bald auf ein neues Projekt eingeteilt, das kürzlich als Spyro-Spiel gemunkelt wurde. Dies wurde nun bestätigt, da Spyro: A Realm Beyond gerade auf der Xbox Games Showcase angekündigt wurde.

Die Enthüllung war kurz, enthielt aber einige wichtige Informationen, wie von Toys for Bob in einer Pressekonferenz, an der Gamereactor teilnahm, klargestellt wurde. Zum einen handelt es sich hier um ein reines Spyro-Abenteuer, bei dem der lila Drache im Mittelpunkt steht und auf eine Weise glänzen kann, wie es zuvor noch nie der Fall war.

Das Gameplay deutet eine offene Welt an, was Toys for Bob weder bestätigen noch dementieren würde, aber es wird Spyro gegen ein "neues Übel" antreten und freiere "aktive Flug"- Mechaniken nutzen, die es ihm ermöglichen, wie nie zuvor um die Welt zu gleiten und zu sausen. Zu diesem Zweck wird uns gesagt, dass Spyro in der Luft Tauchmechaniken hat, Möglichkeiten hat, seinen Feueratem zu nutzen, um Heuhaufen zu entzünden und Aufwinde zu erzeugen, die den Flug verlängern, zusätzliche Gleitwerkzeuge und mehr. Im Grunde solltest du ein komplexeres und vollständigeres Spyro-Erlebnis erwarten, das moderne Entwicklungstools wirklich nutzt.

Toys for Bob fügte außerdem hinzu, dass Spyro: A Realm Beyond auf der Unreal Engine produziert wird und dieses Spiel als "brandneuer Einstiegspunkt für neue Spieler" gilt, während es gleichzeitig "voller Vermächtnisse für langjährige Fans" ist.

Der Entwickler verspricht zusätzliche Informationen und Neuigkeiten über das Spiel, je näher wir dem Veröffentlichungstermin kommen, aber es gab einige zusätzliche Kommentare, darunter Tom Kennys Rückkehr als Spyro-Stimme sowie Pläne, sie für PC über Steam, Xbox PC, Xbox Series X/S, Xbox Cloud, PS5, Nintendo Switch 2 und Game Pass zu veröffentlichen, da Activision Wie bereits berichtet, veröffentlicht das Spiel. Es wird außerdem die Xbox Play Anywhere-Funktion nutzen. Das Startfenster ist derzeit für das Frühjahr 2027 angesetzt.