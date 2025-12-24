Spyro 4 scheinbar bestätigt vom Entwickler von Toys for Bob

HQ

Seit Toys for Bob wieder unabhängig ist, fragen wir uns ständig, woran sie arbeiten. Immer wieder deuten Beweise darauf hin, dass das Spiel ein neuer Spyro-Titel ist, und jetzt haben wir noch mehr angebliche Beweise dafür, dass das kommt.

Der kanadische YouTuber Guy Eh hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem er sich das LinkedIn-Profil des ehemaligen Toys for Bob-Senior-Konzeptkünstlers Donald Yatomi anschaut. Donald arbeitete von August 2022 bis März 2024 im Studio, und es wird angenommen, dass er speziell an einem neuen Spyro-Spiel gearbeitet hat.

Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die Tatsache, dass Yatomi während der großen Abwanderungswelle bei Toys for Bob im Unternehmen blieb, dass andere wichtige Veröffentlichungen von Toys for Bob bereits vor seiner Zeit dort erschienen waren und dass er sich ziemlich bedeckt hielt, was genau er tat, was darauf hindeutet, dass während seiner Zeit dort ein unangekündigtes Projekt in Arbeit war. All das deutet auf Spyro 4 hin, aber bis wir eine offizielle Bestätigung haben, sollte man diese Information mit Vorsicht genießen.