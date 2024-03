Spüre die Wut im zweiten Trailer von Furiosa: A Mad Max Saga

HQ

Mad Max: Fury Road ist wohl der beste Live-Action-Film, der in den letzten zehn Jahren gedreht wurde (mit John Wicks Erlaubnis), und viele hofften, dass George Miller uns wieder ein visuelles Spektakel bieten würde, wie er es uns mit Tom Hardys Max beschert hat. Und von da an übernahm Furiosa das Ruder.

Wie wir seit Dezember wissen, sollte Furiosa: The Mad Max Saga im Mai in die Kinos kommen, obwohl er seinen geplanten Kinostart um zwei Tage auf den 24. Mai verschoben hat. Es wird ein hartes Warten, denn dem neu veröffentlichten Trailer nach zu urteilen, sieht es so aus, als ob Anya Taylor-Joys Besetzung als junge Furiosa eine Oscar-würdige Rolle sein wird.

In diesem neuen Trailer sehen wir auch die Ursprünge und Motivationen der Figur, die sie zu ihrer ersten Konfrontation mit Chris Hemsworths Immortan Joe und ihrem Wunsch führen, an den grünen Ort zurückzukehren, aus dem sie stammt. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.