Spüre den Nervenkitzel, sowohl im als auch außerhalb des Cockpits ein fliegender Ass zu sein in Ace Combat 8: Wings of Theve

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Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Flugsimulator in heutigen Videospielen anzugehen: Entweder du entscheidest dich für realistische kommerzielle Flüge in Microsoft Flight Simulator 2024, oder du entscheidest dich für die Geschwindigkeit und das Adrenalin von Ace Combat. Wenn du echten Nervenkitzel liebst und schon immer davon geträumt hast, Top Gun beizutreten, ist Ace Combat 8: Wings of Theve genau das Richtige für dich.

Das Spiel wurde genau vor einem Jahr auf den Nicht-E3-Konferenzen 2025 vorgestellt, und seitdem haben wir kaum etwas darüber gehört, außer zu betonen, dass es fotorealistische Designs für Flugzeuge und Luftkämpfe bieten wird. Der heutige Trailer hat davon reichlich gezeigt, zusammen mit filmischen Kampagnenszenen, die mit Gameplay durchsetzt sind.

Ace Combat 8: Wings of Theve soll am 2. Oktober 2026 erscheinen, und Vorbestellungen sind jetzt geöffnet. Wer vorbestellt, erhält außerdem den F14A 'Tomcat'-Kampfjet (ja, Mavericks) im Spiel. Sieh dir unten den Trailer an.