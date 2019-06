Spritziger Sommerspaß heißt Call of Duty: Black Ops 4 ein

Playstation-4-Spieler dürfen sich ab sofort über das Sommer-Update von Call of Duty: Black Ops 4 freuen, mit dem Treyarch die heißen Temperaturen feiern möchte. Spieler auf dem PC und auf Xbox One müssen eine Woche warten, bis sie die Inhalte spielen dürfen. Weil das Wetter so schön ist, gibt es eine kostenlose Karte für alle Spieler, den Skatepark Grind aus Black Ops 2. Darüber hinaus wurde Capture the Flag als Teil der empfohlenen Wiedergabeliste aufgenommen.

Wer viel Blackout zockt wird feststellen, dass am Damm noch immer gebaut wird. Im Modus Ground War (der 50-gegen-50-Variante von Blackout) steht neuerdings ein fetter Kampfhubschrauber mit zwei montierten schweren Türmen bereit, der zusätzliche Feuerkraft in die Schlacht bringt. Zombie-Experten dürfen in Alcatraz Änderungen erwarten und vier neue, epische Elixiere ausprobieren.

Treyarch hat noch eine globale Community-Herausforderung gestartet, denn falls im Sommer insgesamt 15 Millionen öffentliche Matches gespielt werden, erhalten alle Spieler ein Grav-Sturmgewehr. Alle Partien aus den drei Säulen des Spiels treiben den Fortschritt an. Ende Juni sollen außerdem die Contracts zurückkehren, das sind Herausforderungen, die uns im Spiel zusätzliche Belohnungen bescheren. Genauere Details folgen in den kommenden Wochen. Alle Infos könnt ihr noch einmal hier nachlesen.

