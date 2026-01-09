Sprint City wird vor April in den Early Access gestartet

HQ

Erst relativ kürzlich wurden wir mit Sprint City bekannt gemacht, dem nächsten Spiel des talentierten Teams, das Speedrunners entwickelt hat. Als das Spiel angekündigt wurde, wurde bestätigt, dass es irgendwann 2026 im Early Access auf dem PC erscheinen wird, und wir haben bereits ein Update dazu.

Während der New Game Plus Showcase trat der Entwickler Second Stage Studio auf und kündigte an, dass das Early-Access-Datum nun auf das erste Quartal 2026 angesetzt ist. Zur Orientierung: Das bedeutet, dass es vor April spielbar sein wird.

Zur Feier dieser Neuigkeiten erschien auch ein neuer Trailer zum Spiel, der das spannende und actiongeladene Gameplay weiter präsentierte. Wie bei Speedrunners ist das Ziel von Sprint City, mit hoher Geschwindigkeit zu laufen, zu springen und zu schwingen, um die Konkurrenz zu überholen und in den Bestenlisten aufzusteigen. Das sollte zu einem intensiven und spannenden Mehrspieler-Gameplay führen, das bis zu acht Personen gleichzeitig umfasst.

Freust du dich auf Sprint City ?