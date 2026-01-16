Springsteen: Deliver Me From Nowhere erscheint nächste Woche auf Disney+

HQ

Es mangelt nicht an musikalischen Biopics, und das wird sich auch so bald nicht ändern. Vielleicht bedeutet die schiere Anzahl an Projekten in diesem Stil, dass man nicht alle während ihrer Kinolaufzeit im Kino sieht, und falls das der Fall ist, haben wir gute Nachrichten über einen aktuellen Neuzugang.

Es wurde bestätigt, dass Springsteen: Deliver Me From Nowhere bereits nächste Woche am 23. Januar auf Disney+ erscheinen wird. Technisch gesehen wird es über Hulu ankommen, aber für die meisten Regionen sind Disney+ und Hulu zwei Gleichgesinnten.

Worum es in diesem Film geht, so spielt er Jeremy Allen White in der Hauptrolle des Bruce Springsteen und erzählt die Geschichte, wie der Musiker sein 1982er Album Nebraska schuf, das dem berühmten Born in the USA Album vorausging, das mehrere Songs enthielt, die ursprünglich für die 1982er Option geschrieben wurden.

Das Drehbuch basiert auf einem Buch des Autors Warren Zanes und enthält auch einige große Namen wie Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham, Marc Maron und viele mehr. Regie führte Scott Cooper, der auch die Produktion von The Pale Blue Eye, Black Mass und Out of the Furnace leitete.

Wirst du dir nächste Woche Springsteen: Deliver Me From Nowhere ansehen? Du kannst unsere Rezension lesen, um zu sehen, was wir davon hielten.