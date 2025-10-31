Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Die Nächte werden länger. Die Tage werden kälter. Aus dem Gebüsch kriecht ein eigensinniger Schauspieler hervor, mit einer Leistung in der Hand, von der er hofft, dass sie ihm einen Oscar einbringt. Er hat hart trainiert, sich "verwandelt" und wird Menschen in ihren Fünfzigern daran erinnern, dass das Leben wirklich besser war, als sie jünger waren. Richtig, es ist Zeit für unser jährliches musikalisches Biopic.

Ich mochte den Einstieg in dieses zunehmend eintönige Subgenre im letzten Jahr eigentlich ganz gut. A Complete Unknown fühlte sich sowohl wie ein Einblick in Bob Dylan als auch wie ein historisches Stück an. Den Vorhang über die Folkmusik lüftet und die Art und Weise, wie sie sich dank großer Einflüsse wie Dylan verändert hat. Chalamets verrückte Stimme trug dazu bei, dass sich der Film ganz anfühlte, aber es war nicht notwendig, eine gute Zeit mit A Complete Unknown zu haben.

HQ

Bruce Springsteen hingegen ist nicht unbedingt dafür bekannt, eine seltsame kleine Stimme zu haben. Jeremy Allen White ändert seinen Gesang oft, um mit dem Boss mithalten zu können, aber ansonsten klingt er sehr wie er selbst, mit gelegentlichen Momenten der Hülse nach einem Auftritt. Whites große blaue Augen sind ebenfalls mit braunen Kontaktlinsen umhüllt, aber ansonsten ist es der Jeremy Allen White, den wir kennen und lieben. Seine Leistung hilft dabei, Deliver Me From Nowhere über Wasser zu halten, aber ich glaube nicht, dass sie das Springsteen-Biopic gerettet hat.

Während A Complete Unknown Dylan als Katalysator für ein sich veränderndes Musikgenre verwendet und der Film daher von viel mehr als einem Spinner mit einer Gitarre handelt, konzentriert sich der Springsteen-Film ganz auf Springsteen. Selbst wenn wir zu Jeremy Strongs Figur übergehen, die mit seiner Frau über Dinge spricht, sprechen sie nur über Bruces Album und die dunklen Untertöne, die sich darin verbergen. Es ist fast wie ein Play-by-Play-Spiel mitten im Film, als ob man nicht erwarten würde, dass der Zuschauer mit einer weiteren Einstellung von Bruce, der ins Nichts starrt, und seiner nicht ganz so versteckten Bedeutung mithalten kann.

Werbung:

Die Entscheidung, sich auf Springsteen zu konzentrieren, macht Sinn. Man könnte argumentieren, dass die meisten Biopics den größten Teil des Films im Mittelpunkt stehen, so dass das Publikum das Gefühl hat, einen legendären Künstler ein wenig persönlicher zu kennen, wenn der Abspann läuft. Dies ist sicherlich bei Deliver Me From Nowwhere der Fall, da Springsteens Biopic einen Moment in seinem Leben beschreibt, in dem er während des Schreibens seines Albums Nebraska mit schweren Depressionen zu kämpfen hatte.

Wir sitzen mit Bruce, wie er von einer missbräuchlichen Kindheit zu einem depressiven Erwachsenenalter wechselt und unfähig ist, beides wirklich zu verstehen. Springsteens Vater, gespielt von Stephen Graham, ist das alkoholkranke, einschüchternde Klischee eines gewalttätigen Vaters, und während die Darstellung und der Film versuchen zu erzählen, dass er seine eigenen Probleme hatte und tiefer war, als er schien, wird das Material, das auf der Leinwand übrig bleibt, diesen Vorstellungen nicht gerecht. Das summiert eigentlich eine Menge Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Was Regisseur Scott Cooper wahrscheinlich als rohe, grobe Darstellung dessen wollte, wie Depressionen selbst die Großen treffen, fühlt sich am Ende so an, als hätte es das Gewicht und die Nuancen einer Schulversammlung über psychische Gesundheit.

Es gibt Momente, in denen man denkt, der Film sei mutig. Die Darstellung der Depression scheint auf den ersten Blick stark zu sein. Es gibt eine Leere in Springsteens Leben. Die Stille wird manchmal etwas laut, wie Jeremy Strongs Figur in den ersten Szenen sagt. Springsteen ist manchmal nicht der Held dieser Geschichte. Depression ist kein Drache, den es zu besiegen gilt, sondern ein Schatten seiner selbst, der ihn zu jemandem machen kann, den er nicht mag, was den Kreislauf nur aufrechterhält. Es war interessant, darüber nachzudenken, aber es sorgte nicht für eine sehr fesselnde Zeit auf der Leinwand.

Werbung:

Das Element der Liebesgeschichte ist eines der stärksten des Films, und obwohl es vielleicht lebensecht war, dass Bruce diese Beziehung wie einen Stein fallen ließ, macht es es nicht fesselnder, es auf der Leinwand zu sehen.

Der Film verbringt so viel Zeit damit, zu entscheiden, dass Springsteen depressiv ist, dass er dann nicht wirklich versteht, was das bedeutet. Depressionen sind nicht dafür bekannt, eine großartige Zeit zu sein, was vielleicht der Grund dafür ist, dass so wenige Filme es schaffen, es richtig zu machen, und leider gehört Deliver Me From Nowhere nicht dazu. Cooper scheint sich nicht ganz entscheiden zu können, ob dies ein Biopic wie kein anderes sein wird oder ob es in den Rhythmus des Genres fallen wird. Wir haben große musikalische Momente, aber sie sind so selten, dass es sich anfühlte, als würde jemand dafür sorgen, dass der Film daran erinnert, die Hits zu spielen. Es gibt zu viel Drama, als dass es sich wie eine richtige Darstellung von Depressionen anfühlen könnte, und zu wenig Drama, als dass es einen fesselnden Film ergeben könnte. Es hilft auch nicht, dass Springsteens psychische Probleme mit einer Kürzung auf 10 Monate später "geheilt" werden, was zeigt, dass er wieder auf der Bühne steht und eine großartige alte Zeit hat.

Es gibt Dinge, die an Springsteen: Deliver Me From Nowhere auffallen. Die Darbietungen sind alle so gut, wie sie nur sein können. Jeremy Allen White und Jeremy Strong sind ein großartiges Paar zusammen. Stephen Graham fühlt sich ein bisschen verschwenderisch, aber ansonsten merkt man, dass jeder versucht, sein eigenes Stück Biopic-Gold zu bekommen. Es ist nur bedauerlich, dass diese Darbietungen mit einem so faden Biopic gepaart sind, das nach Zahlen lautet. Vielleicht ist Springsteens Welt nicht so interessant. Vielleicht gab es noch mehr, was wir nicht gesehen haben. Ich glaube nicht, dass es mich interessieren wird, es zu wissen, so schrecklich das auch klingt für jemanden, der gerade die Dunkelheit seiner Depression auf der Leinwand geteilt hat.