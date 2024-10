Sprich nichts Böses

Der Debütfilm der dänischen Brüder Christian und Mads Tafdrup aus dem Jahr 2022 gilt als einer der beunruhigendsten, düstersten, unbequemsten und geradezu bösesten Filme, die ich je gesehen habe. Als Genrefilm war und ist er absolut brillant, und seitdem ich ihn gesehen habe, ist er in regelmäßigen Abständen in meinem Kopf geblieben und in meinem Kopf aufgetaucht, was mir heute fast nie passiert, nicht nach 33 Jahren des Sammelns und Rezensierens von Filmen. Speak No Evil (2022) war und ist in vielerlei Hinsicht ein herausragender Film.

Dass Hollywood sich beeilte, das Drehbuch aufzukaufen, um seine eigene Version zu machen, schien ziemlich offensichtlich zu sein und war nicht etwas, worüber ich besonders begeistert war. Es besteht keine Notwendigkeit für eine amerikanische Version von Speak No Evil. Es besteht keine Notwendigkeit für ein Remake und schon gar nicht, wenn es so kommt, wie Blumhouse Productions sich entschieden hat, von der ursprünglichen Geschichte abzuweichen.

McAvoy ist immer gut, aber tun Sie sich selbst einen großen Gefallen - schauen Sie sich stattdessen das dänische Original an.

Diejenigen, die das Original gesehen haben, wissen genau, wie es beginnt (und diejenigen, die es nicht getan haben - korrigieren Sie das bitte sofort) und die amerikanische Version folgt dem gleichen Rahmen. Ein Ehepaar und seine Tochter machen Urlaub in Italien, treffen auf ein anderes Paar, das sie zu einem gemütlichen langen Wochenende mit gutem Essen, vernünftigen Gesprächen und schönem Wetter auf ihren rustikalen Bauernhof einlädt. Die Dinge laufen jedoch nicht ganz wie geplant, und nach einer Reihe seltsamer Schritte der Gastgeber beschließen die Gäste zu gehen, was zu der Zwietracht beiträgt, die im zweiten Akt des Films brodelt.

In der neuen Version hat X-Men-Darsteller James McAvoy (Wanted, Split ) die Rolle des charismatischen, extrovertierten Alpha-Männchens Paddy (Bjørn, im Original) übernommen und in vielerlei Hinsicht ist dies sein Film. Regisseur James Watkins (Eden Lake, Black Mirror ) verlässt sich über weite Strecken des Films ganz auf McAvoys Fähigkeit, das Bild mit seiner üppig grandiosen, frech-unverblümten Art zu füllen, und obwohl McAvoy als manipulativer Paddy einen guten Job macht, wie so oft in amerikanischen Remakes, wird es zu viel. Paddy fühlt sich als Charakter schon früh sehr berechenbar an und sein Verhalten wird etwas einseitig, was bei Fedja van Huets unglaublich unbequemer Interpretation der Figur im Original nicht der Fall war. Davon abgesehen denke ich, dass mir Mackenzie Davis' gedämpftere und nuanciertere Interpretation von Louise hier besser gefällt. Sicher, sie hat nicht die gleiche Präsenz wie McAvoy, aber sie fühlt sich glaubwürdiger und "menschlicher" an und fungiert als moralischer Kompass in einem Film, in dem die Werte Treue, Familie und Erziehung schnell völlig außer Kontrolle geraten.

Das erstaunliche Ende des Originals wurde komplett neu geschrieben. Leider.

Speak No Evil (2024) bietet einen gut gemachten Aufbau, in dem das unbehagliche Gefühl von chronischem Unbehagen und Unsicherheit alles durchdringt. An der ersten Stunde ist sicherlich nichts auszusetzen und es gibt hier einen Nerv, der meiner Meinung nach gut funktioniert, aber nicht annähernd so gut ist wie im dänischen Original. Im letzten Akt und vor allem in den letzten 30 Minuten wird es leider am flachsten. Leider. Watkins und Blumhouse haben das geradezu erschreckend düstere, fiese Ende des Originalfilms umgeschrieben und werfen stattdessen ein typisch amerikanisches Finale raus, das so mit müden Klischees vollgestopft ist, dass der größte Teil der Nerven und Aufregung aus dem Fenster geworfen wird. Blumhouse hätte das Ende natürlich nie ändern dürfen. Sie hätten niemals den stärksten Teil eines sehr starken Films neu verfilmen dürfen.