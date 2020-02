Sprach- und Text-Chat in Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch via Nooklink

Animal Crossing: New Horizons soll zum Verkaufsstart am 20. März die mobile Nintendo-Switch-Online-App vollständig unterstützen, das haben wir diese Woche in der Nintendo-Direct-Übertragung erfahren. Wer während des Spielens mit der App verbunden ist, soll von verschiedenen Zusatzfunktionen profitieren. Das reicht vom einfachen Tastatur-Ersatz bis hin zur Möglichkeit Design-Muster aus früheren Animal-Crossing-Ablegern (den beiden 3DS-Spielen New Leaf und Happy Home Designer) über das Nookphone zu importieren. In der Direct-Übertragung haben wir zum Beispiel das Scannen von QR-Codes gesehen, da Nintendo auf diese Weise spezifische Designs und weitere Überraschungen an die Spieler von Animal Crossing: New Horizons verteilt.

Außerdem wird es im Spiel Sprach- und Text-Chat geben, allerdings ist das ebenfalls an die Nintendo-Switch-Online-App gekoppelt. Um davon Gebrauch zu machen wird es erforderlich sein, die jeweils andere Person zur Liste der persönlichen Kontakte hinzuzufügen. Die App dient auch dazu, neue Freunde zu finden und sie auf eure Insel einzuladen. Wenn ihr jemanden als "besten Freund" markiert, erlaubt ihr diesem Mitspieler bleibende Veränderungen an eurer Insel vorzunehmen. Der Mehrspielermodus ist für bis zu vier Personen ausgelegt, obwohl bis zu acht Figuren gleichzeitig auf der gleichen Insel unterwegs sein können.

