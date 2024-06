Spotify soll in diesem Jahr ein neues Premium-Abonnement für zusätzliche 5 US-Dollar pro Monat einführen

HQ

Unkomprimiertes Audio ist etwas, das Spofify lange gefehlt hat und von dem es auch behauptet hat, dass es auf dem Weg ist - Gerüchte, die auch durch mehrere Leaks bezüglich des beabsichtigten Namens gestützt wurden. Von Supremium bis Hifi wurde alles erwähnt, und obwohl der Name immer noch ein fließenderer Aspekt des Ganzen zu sein scheint, behaupten Quellen, die mit Bloomberg in Kontakt stehen, dass das unkomprimierte Audio noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird.

Der Preis wird angeblich zusätzlich zu den aktuellen monatlichen Kosten 5 US-Dollar betragen und laut der Quelle von Bloomberg auch eine Reihe von Tools enthalten, mit denen Sie Wiedergabelisten basierend auf Aktivitäten, Themen oder anderen Elementen erstellen können. Kurz gesagt, es klingt nach einer Form der KI-Unterstützung.

Ob das alles tatsächlich stimmt, bleibt natürlich abzuwarten, aber wir drücken die Daumen. Obwohl der Preis am Ende etwas zu hoch erscheint. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Apple Music bereits seit langem unkomprimierte Musik zu einem deutlich günstigeren Preis anbietet.

Haben Sie Lust auf unkomprimierte Musik von Spotify oder bevorzugen Sie einen anderen Dienst?