Spotify: Preiserhöhungen jetzt Teil unseres "Business-Werkzeugkastens"

Spotify betrachtet Preisanpassungen weiterhin als selbstverständlichen Teil seiner Geschäftsstrategie. In einem Interview mit der Financial Times erklärte der stellvertretende CEO des Unternehmens, Alex Norström, dass Preiserhöhungen jetzt als wichtiges Instrument in Spotifys "Werkzeugkasten" angesehen werden, da sich die Plattform weiterentwickelt und expandiert. Die Erklärung kommt nur wenige Monate nach der letzten Erhöhung Anfang August, als mehrere Abonnementstufen sowohl für neue als auch für bestehende Nutzer teurer wurden.

"Preiserhöhungen und Preisanpassungen und so weiter, das ist Teil unseres Geschäftsinstrumentariums und wir werden es tun, wenn es sinnvoll ist", sagte Norström.

Lange Zeit hat Spotify seine Premium-Preise konstant gehalten. Tatsächlich kostete der Dienst von seiner Einführung bis vor vier Jahren, als die erste Erhöhung eingeführt wurde, das Gleiche. Seitdem sind die Erhöhungen jedoch häufiger geworden – etwas, das jeder Abonnent bemerkt hat. Die Frage ist jetzt nicht, ob, sondern wann der nächste kommt. Norström gab keine genauen Details über den Zeitpunkt oder die Höhe bekannt, deutete aber an, dass zukünftige Erhöhungen fortlaufend erfolgen könnten.

In der Zwischenzeit geht es weiter mit Spekulationen darüber, ob Spotify eine noch teurere Abonnementstufe mit verlustfreiem Audio vorbereitet. Der lange gemunkelte HiFi-Plan hat sich trotz jahrelangem Gerede noch nicht verwirklicht. Im Moment bieten Konkurrenten wie Apple Music bereits eine verlustfreie Wiedergabe an.

