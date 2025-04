Spotify ist weltweit für über zwei Stunden down, aber es ist kein Sicherheitshack Spotify ist zwar ausgefallen, aber es liegt nicht an einer Sicherheitsverletzung, so dass Sie sich ein wenig entspannen und vielleicht eine CD abspielen können.

HQ Wenn Sie in letzter Zeit Schwierigkeiten hatten, in Spotify einzusteigen, sind Sie nicht allein. Wie Sie wahrscheinlich schon erraten haben, wenn Sie auf Twitter oder BlueSky nachgesehen haben, ob "es nur Sie waren", leidet die Musikplattform unter einem globalen Ausfall. Laut DownDetector traten die Fehler gegen 13:55 Uhr BST / 14:55 Uhr MESZ auf, wobei Benutzer auf Fehler wie 502 HTTP stießen, die sich auf Serverfehler beriefen. Fehlerbeschwerden, die Spotify gemeldet wurden, wurden kurz darauf zu Zehntausenden gezählt, die aus der ganzen Welt kamen. Als der weltweite Ausfall zwei Stunden erreichte und Gerüchte kursierten, dass es sich um einen Angriff handelte, bei dem persönliche Daten gefährdet waren, postete Spotify auf seinem Statuskonto, dass dies nicht auf eine Sicherheitsverletzung zurückzuführen ist. "Wir sind uns des Ausfalls bewusst und arbeiten daran, ihn so schnell wie möglich zu beheben. Die Berichte, dass es sich um einen Sicherheitshack handelt, sind falsch", sagten sie. In der Zwischenzeit könnt ihr jetzt schon am Memefest in den sozialen Medien teilnehmen, es ist sehr lustig, während man eine CD hört. Oder das Radio. Oder YouTube.