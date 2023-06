Spotify Hifi scheint endlich auf dem Weg zu sein, aber mit einem hohen Preis

HQ

Laut einem Bericht von Bloomberg sieht es so aus, als würde Spotify noch in diesem Jahr endlich sein berüchtigtes Hifi-Abonnement veröffentlichen. Das Abonnement wird sich auf eine verbesserte Klangqualität konzentrieren und soll Hörbücher enthalten, in die Spotify seit einiger Zeit investiert. Laut Quellen, die dem Unternehmen nahe stehen, lautet der Arbeitsname dieses neuen Abonnements Supremium und kostet mehr als den durchschnittlichen Premium-Preis pro Monat.

Leaks behaupten auch, dass Supremium es ermöglichen wird, Kopfhörer zu kalibrieren, und das Abonnement soll auch die Werbung, die bei Podcasts abgespielt wird, erheblich reduzieren.

Interessieren Sie sich für Spotify und ihre neuen "Luxus"-Pläne?