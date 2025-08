Spotify erhöht erneut die Preise

HQ

Zum dritten Mal in knapp vier Jahren erhöht der Musikstreaming-Riese Spotify seine Abonnementpreise, was nach eigenen Angaben darauf zurückzuführen ist, dass das Unternehmen trotz des deutlichen Wachstums in den letzten Jahren immer noch versucht, seine Gewinnmargen zu verbessern.

Das Abonnement erhöht sich um einen Euro pro Monat. Das bedeutet, dass Spotify jetzt 11,99 Euro pro Monat kostet (vorher 10,99 Euro pro Monat), während der größte Konkurrent Apple Music etwas weniger pro Monat kostet (10,99 Euro pro Monat) und eine um ein Vielfaches bessere Klangqualität bietet.

Zahlst du für Spotify?