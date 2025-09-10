Spotify bringt endlich verlustfreies Audio, ohne zusätzliche Gebühren zu erheben

HQ

Nach Jahren der Spekulationen und aufgeschobenen Versprechen startet Spotify endlich verlustfrei für die Massen, ohne zusätzliche Gebühren zu erheben. Gerüchte über eine mögliche Hi-Fi-Stufe begannen bereits vor acht Jahren zu kursieren, aber immer wieder hat das Unternehmen die Dose auf die lange Bank geschoben. Vor vier Jahren versprach Spotify sogar, dass Lossless "später im selben Jahr" erscheinen würde, aber nichts trat ein. Noch im letzten Jahr sagte das Unternehmen, es sei "fast fertig", und als sich Anfang des Jahres neue Gerüchte verbreiteten, stießen sie auf viel Skepsis.

Deshalb fühlt sich die Tatsache, dass es endlich real ist – oder naja, fast – fast surreal an. Alle Premium-Abonnenten in 50 Ländern erhalten in den nächsten zwei Monaten Zugang zu verlustfreien Programmen, beginnend mit Regionen wie Schweden, den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan. Die Nutzer erhalten eine Benachrichtigung in der App, sobald der Rollout bei ihnen eintrifft, und können in den Einstellungen unter "Medienqualität" die Option "verlustfrei" aktivieren. Beim verlustfreien Hören wird auch eine deutliche Anzeige in der Leiste "Aktuelle Wiedergabe" angezeigt.

Es gibt jedoch einige Einschränkungen. Spotifys verlustfreies System erreicht eine Spitzenleistung von 24 Bit/44,1 kHz FLAC, was sich etwas enttäuschend anfühlt, wenn Konkurrenten wie Apple Music und Tidal bis zu 24 Bit/192 kHz anbieten. Für die meisten Gelegenheitshörer wird dies wahrscheinlich keine große Rolle spielen, aber es lässt die Tür für Spotify weit offen, um später eine Art "Deluxe"-Stufe für diejenigen einzuführen, die bereit sind, mehr für eine höhere Wiedergabetreue zu bezahlen.

Trotzdem besser als nichts, oder?