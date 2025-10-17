Spotify arbeitet mit großen Musiklabels an KI-Tools

HQ

Spotify arbeitet mit einigen der größten Plattenfirmen der Welt zusammen, um neue GenAI-Tools zu entwickeln, die anscheinend Künstlern dienen sollen, während solche Tools in der Vergangenheit nur verwendet wurden, um sie zu imitieren und mit ihnen zu konkurrieren.

Der neue Beitrag von Spotify auf seiner Website beschreibt, dass es versucht, Künstler zusammen mit der Sony Music Group, der Universal Music Group, der Warner Music Group, Merlin und Believe bei der Entwicklung neuer KI-Produkte zu unterstützen. Die Streaming-Plattform ist sich nicht ganz darüber im Klaren, was diese Tools und Produkte sind, aber selbst wenn Spotify behauptet, dass sie Künstlern helfen werden, hat alles, was mit KI und Musik zu tun hat, Songwriter, Sänger und Darsteller in Atem.

Spotify stellt klar, dass es das Urheberrecht für unerlässlich hält, und entwickelt seine neuen KI-Produkte unter Berücksichtigung von vier Schlüsselprinzipien. Sie sind: Partnerschaften mit Plattenlabels, Distributoren und Produzenten, Wahlmöglichkeiten bei der Teilnahme, faire Vergütung und neue Einnahmen sowie Künstler-Fan-Verbindung.

Natürlich hilft uns das immer noch nicht, uns vorzustellen, was Spotify für die Zukunft der KI auf seiner Plattform im Sinn hat, aber das werden wir wahrscheinlich erst herausfinden, wenn wir wissen, was diese Tools tatsächlich sind.

Werbung: